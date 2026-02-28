82.76% -1.2
В Новосибирской области инвестируют в видеонаблюдение 1,94 млрд рублей

В Новосибирской области в 2026 году на развитие системы «Безопасный город» направят 1,94 млрд рублей. Это на 5,5% меньше, чем годом ранее, сообщает РБК-Новосибирск.

В регионе установлено около пяти тысяч камер видеонаблюдения. По информации начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Андрея Кулькова, в 2025 году с их помощью задержали около трёх тысяч человек. Уровень уличной преступности в Новосибирске снизился на 24%, по области — на 20%.

Система «Безопасный город» действует в России с 2007 года, а в регионе её внедрение началось в 2015-м. Комплекс объединяет экстренные службы, диспетчерские и центры управления, формируя единое информационное пространство для повышения безопасности в общественных местах.

