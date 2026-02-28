В Новосибирске собираются сделать канатную дорогу от «Европейского берега» до метро

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о планах запуска канатной дороги через Обь.

По его словам, проект позволит повысить транспортную доступность микрорайона «Европейский берег» и одновременно станет новой точкой притяжения для туристов благодаря панорамным видам на город.

Ранее в мэрии отмечали, что строительство рассматривается в формате концессионного соглашения с инвестором. Предполагаемая пропускная способность линии составит около 1500 человек в одну сторону.

Как уточнил градоначальник, канатная дорога может соединить станцию метро «Спортивная» с территорией рядом с микрорайоном. Предварительные расчёты показывают, что появление такого объекта улучшит нормативные показатели транспортной доступности района.

В качестве примера власти приводят опыт Москвы, где канатные дороги у Воробьёвых гор и Лужников уже стали популярными как среди жителей, так и среди гостей столицы.