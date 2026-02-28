В Новосибирске второй день подряд плохой воздух — опасно для детей и аллергиков

В субботу, 28 февраля, в Новосибирске снова зафиксировали ухудшение качества воздуха. Индекс AQI достиг отметки 90, что соответствует категории «плохой». Особенно чувствительными к загрязнению могут быть дети, пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Основной вклад в загрязнение вносят мелкие частицы PM 2.5. Их концентрация составила 27 мкг/м³. Такие частицы способны проникать глубоко в лёгкие и даже в кровеносную систему, провоцируя кашель, одышку и обострение астмы.

Также превышена норма по диоксиду азота — 31 мкг/м³. Это вещество при длительном воздействии увеличивает риск респираторных инфекций и воспалений.

Концентрация взвешенных частиц PM 10 остаётся на среднем уровне — 35 мкг/м³. Они могут вызывать раздражение глаз и горла, особенно у людей с чувствительными дыхательными путями.

Приземной озон — в норме, его влияние на здоровье минимально.

Медики рекомендуют сократить время пребывания на улице, особенно при появлении затруднённого дыхания или першения в горле.