С 1 марта в России меняются правила выплат: повышение для пенсионеров и новые условия детских пособий

С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в системе социальных выплат. Они коснутся пенсионеров, инвалидов и семей с детьми. Увеличатся выплаты для тех, кому в феврале исполнилось 80 лет, а также для граждан, получивших первую группу инвалидности. Им фиксированную выплату к страховой пенсии повысят на 100%.

Новые правила учёта алиментов

При назначении единого пособия на детей алименты теперь будут учитывать по-новому. Если нет судебного решения или нотариального соглашения, при расчёте дохода семьи будут брать среднюю зарплату по региону, а не долю от МРОТ, как раньше. Сам порядок взыскания алиментов при этом не меняется.

Доходы для пособий

С 2026 года при назначении единого пособия каждый член семьи старше 18 лет должен иметь доход не ниже восьми МРОТ за 12 месяцев. Это требование не распространяется на пенсионеров и инвалидов.

Новые инициативы для семей

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести дополнительные выплаты для семей, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов. По их мнению, такая мера поддержит одиноких родителей, многодетных и малоимущих. Прожиточный минимум на ребёнка в 2026 году составляет 18 371 рубль.