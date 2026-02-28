Исторический рекорд: в Новосибирской области зафиксировали почти -60 градусов

Текущая зима в Новосибирской области установила новые климатические рекорды, превзойдя показатели даже легендарно холодной зимы 2000-2001 годов. По данным метеорологических наблюдений, в Ордынском районе столбик термометра опустился до отметки -53°C, что на два градуса ниже предыдущего исторического рекорда, зафиксированного в январе 1915 года.

Новосибирск, известный своими суровыми зимами, в последние десятилетия редко сталкивался с экстремальными морозами. Зима 2001 года считалась одной из самых холодных в современной истории города: ночные температуры достигали -57°C, дневные — -38...-40°C.

Однако нынешняя зима продемонстрировала неожиданный возврат к экстремальным холодам после периода относительного потепления. Как отмечают климатологи, за последние 25 лет в регионе наблюдалась тенденция к более мягким зимам с частыми оттепелями.

В новейшей истории области уже отмечались резкие климатические колебания:

После холодной зимы 2000-2001 годов наступила аномально теплая зима 2002-2003 годов, когда Обь в черте города трижды вскрывалась ото льда

2004 год стал сверхжарким для всего юга Западной Сибири, в мае температура в Новосибирске достигала +38°C

Ноябрь 2005 года также был аномально теплым с температурами всего -2...-4°C.

Специалисты регионального Гидрометцентра отмечают, что текущая аномалия является частью долгосрочных климатических циклов, характерных для Сибири. Резкие перепады от экстремальных холодов к аномальному теплу наблюдались в регионе и раньше, однако частота таких колебаний в последние годы увеличивается.

