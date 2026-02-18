В Новосибирске опубликован подробный прогноз погоды на март 2026

Синоптики представили подробный прогноз погоды на март 2026 года для Новосибирска. Согласно прогнозу, первый весенний месяц начнется с умеренных морозов, характерных для конца зимы, но уже к середине марта ожидается постепенное повышение температуры и переход к весенним осадкам.

Согласно прогнозу, начало марта в Новосибирске будет прохладным. Температура воздуха будет держаться в пределах от -4°C до -14°C. Ожидаются облачная погода с прояснениями, местами – снегопады. Ветер преимущественно слабый, около 3 м/с.

1-5 марта: температура днем будет колебаться от -4°C до -5°C, а ночью опускаться до -11°C...-14°C. Ожидается облачность и снег.

6-8 марта: в дни празднования Международного женского дня сохранится морозная погода с ночными температурами до -13°C. Днем столбики термометра покажут около -4°C.

9-11 марта: погода останется преимущественно облачной, с температурой до -11°C ночью и около -3°C...-4°C днем. Возможен снег.

С середины марта ожидается неуклонное повышение температуры. К концу месяца в Новосибирске прогнозируются уже положительные дневные значения, а ночные морозы станут менее ощутимыми. Вероятность осадков увеличится, при этом они могут носить характер мокрого снега или даже дождя.

12-15 марта: появится солнце. Температура днем составит около -2°C...-3°C, ночью – до -10°C...-11°C.

16-17 марта: погода снова станет более пасмурной, с возможными осадками в виде мокрого снега. Температура днем поднимется до -1°C...-2°C.

18-20 марта: дневная температура приблизится к 0°C, а ночные значения будут находиться в пределах -7°C...-8°C. Ожидаются облачность и осадки.

21-22 марта: прогнозируется несколько солнечных дней с дневной температурой около 0°C...1°C, ночные температуры около -7°C.

23-29 марта: в этот период ожидается значительное потепление. Дневная температура поднимется до +1°C...+3°C, а ночные морозы ослабнут до -4°C...-6°C. Будет преобладать переменная облачность, возможны осадки.

30-31 марта: последние дни марта, согласно прогнозу, ознаменуются весенней погодой. Дневная температура поднимется до +2°C...+3°C, а ночью ожидается до -3°C...-4°C. Прогнозируются дожди или мокрый снег.

Ветер в течение всего марта сохранится преимущественно слабым, со скоростью около 3-4 м/с.