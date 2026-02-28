Яркие образы Полины Гагариной на концерте в Новосибирске: опубликовано 7 кадров

27 февраля на сцене «Сибирь-Арены» прошёл концерт Полины Гагариной. Певица представила двухчасовую программу, построенную как музыкальная хроника — от ранних работ до премьер из нового альбома. Известные хиты прозвучали в обновлённой аранжировке.

Одной из первых зрители услышали песню «С тобой навсегда». Весь вечер был выстроен как единая драматургия, отражающая разные этапы карьеры артистки.

Организаторы сделали ставку не только на музыку, но и на атмосферу: зрители могли заглянуть за кулисы, в личное и профессиональное пространство певицы. По задумке, это позволяло почувствовать себя не просто наблюдателями, а участниками действа.