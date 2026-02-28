82.76% -1.2
общество

Ели мороженое в проруби в мороз. Как Новосибирск пережил одну из самых холодных зим в истории –53°C

Зима 2025-2026 войдет в историю не только цифрами на термометре, опускавшимися до -53°C, но и удивительным парадоксом: чем сильнее мороз, тем ярче жизнь. Новосибирск показал миру, что настоящая сибирская зима — это не испытание, а вдохновение.

Цифры, которые вошли в историю

Абсолютный температурный минимум: -53°C в Ордынском районе. Прежний рекорд 1915 года (-51°C) остался в прошлом.

Снежная эпидемия: в ноябре 2025 года на город обрушилось 80 мм снега при норме 20–49 мм. С ноября коммунальщики вывезли 1,5 миллиона кубометров снега — этого хватило бы, чтобы заполнить 600 олимпийских бассейнов.

Исторический контекст: современные новосибирцы, привыкшие к относительно мягким зимам последних 25 лет, впервые столкнулись с морозами, превосходящими легендарную зиму 2000-2001 годов.

Феномен сибирского оптимизма

В то время как многие города мира замирают при -20°C, Новосибирск в -40°C...-50°C буквально бурлил жизнью. Ключевой феномен этой зимы — не борьба со стихией, а её творческое освоение.

Крещенские купания на краю возможного 19 января, когда столбики термометров в области показывали за -40°C, у прорубей на Оби и городских водоемах выстроились очереди. Тысячи новосибирцев, от закаленных «моржей» до новичков, совершили ледяной окунание. Кадры, где люди с улыбками ныряют в черную полынью, а пар от горячих тел столбом поднимается в ледяной воздух, облетели весь мир, став символом бесстрашия.

Ледяной серфинг и сплав на сапах

Замёрзшая Обь превратилась в гигантский спортивный полигон. Ветер, который усиливал ощущение мороза, стал лучшим другом виндсерферов и спортсменов на сапбордах. Яркие паруса и силуэты людей, скользящих по абсолютно гладкому льду на фоне заснеженных берегов, — зрелище, достойное фантастического блокбастера, но ставшее реальностью новосибирской зимы.

Архитектура из снега и иглу во дворах

Снега было так много, что он стал идеальным строительным материалом. Во дворах, парках и даже на некоторых площадях выросли не просто снежные горки, а целые комплексы: лабиринты, крепости и уютные иглу, в которых семьи пили горячий чай. Дети и взрослые с азартом включились в процесс созидания своей снежной сказки.

Гастрономический челлендж: мороженое в проруби

Один из самых вирусных трендов сезона — фото и видео с мороженым. Смельчаки, только выбравшись из ледяной воды, тут же доставали вафельный стаканчик, демонстрируя невероятный контраст и чувство юмора. Этот жест стал метафорой отношения новосибирцев к трудностям: «Да, нам холодно, но это не повод отказываться от радостей жизни».

Город, который не остановился

За кадром этой зимней феерии оставалась титаническая работа городских служб. Очистка дорог, расчистка крыш, обеспечение бесперебойной работы теплосетей в условиях экстремальных нагрузок — всё это было сделано, чтобы жизнь в мегаполисе продолжала бить ключом. Знаменитые новосибирские пробки в снегопад стали не признаком коллапса, а доказательством того, что город живет в своем обычном, пусть и замедленном, ритме.

Взгляд климатологов: что это было?

Специалисты Гидрометцентра объясняют столь резкий возврат к сильным морозам после двух десятилетий мягких зим долгосрочными климатическими циклами, характерными для Сибири. История региона знает резкие перепады: после суровой зимы 2001-го последовала аномально теплая зима 2002-2003 годов, а за ней — рекордно жаркое лето 2004-го. Однако частота и амплитуда таких колебаний, по мнению ученых, возрастает.

Новосибирцы доказали, что человеческий дух и способность к адаптации — самый мощный ресурс в условиях любых аномалий. Они не пережидали морозы у батарей, а вышли навстречу зиме, превратив её в пространство для творчества, спорта и общения. В этом и есть секрет настоящего сибирского характера: не ждать милости от природы, а находить в её суровости новую красоту и новые возможности.

