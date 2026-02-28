В Новосибирске глыба льда упала на автомобиль женщины с четвёртого моста через Обь

В Новосибирске 18 февраля около 18:30 на автомобиль местной жительницы упала глыба льда с четвертого моста через Обь.

Женщина остановилась, чтобы зафиксировать происшествие на видео, как вдруг на капот машины рухнула ещё одна глыба.

В компании ГК «ВИС», отвечающей за очистку моста, сообщили, что причиной падения стали резкие перепады температуры: днем было около +2°C, а на следующий день столбик термометра опустился до −11°C. Это привело к частичному обледенению и сходу снега.

В ГК «ВИС» готовы к взаимодействию с владелицей автомобиля для компенсации ущерба, если она обратится с соответствующим заявлением.