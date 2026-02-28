Названы зарплаты игроков новосибирского ХК «Сибирь»: легионеры зарабатывают до 60 миллионов в сезон

В распоряжении «Спорт-Экспресса» оказались данные о контрактах хоккеистов новосибирской «Сибири» на сезон 2025/2026. Самые высокие оклады — у легионеров и лидеров атаки.

Больше всех получает канадский форвард Скотт Уилсон — около 60 миллионов рублей за сезон без учёта бонусов. На втором месте защитник Чэйз Приски с зарплатой примерно 47 миллионов. Нападающие Тэйлор Бек и Архип Неколенко зарабатывают по 35 миллионов рублей каждый. Вратарь Антон Красоткин получает порядка 32 миллионов.

У некоторых легионеров в контрактах прописаны дополнительные бонусы. Тэйлор Бек подписал двухлетнее соглашение: в этом сезоне — 35 миллионов плюс до 10 миллионов бонусов, в следующем сумма может вырасти. Энди Андреофф в текущем сезоне заработает около 27 миллионов, а с учётом премиальных в следующем — до 60 миллионов.

Указанные суммы — это базовые оклады, без учёта премиальных за спортивные достижения и результаты команды.