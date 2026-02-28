Локоть заявил о выдвижении в Госдуму своего бывшего пресс-секретаря Черепанова

Новосибирские коммунисты определили кандидатов на выборы в Госдуму.

На IV совместном пленуме Новосибирского областного комитета КПРФ и областной контрольно-ревизионной комиссии был представлен список кандидатов от партии на предстоящие выборы в Государственную Думу РФ. Среди выдвиженцев — известные в регионе политические деятели, включая бывшего пресс-секретаря мэра Новосибирска.

Об этом Сиб.фм сообщил источник в обкоме КПРФ.

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, член Президиума ЦК партии Анатолий Локоть, выступая с докладом «О задачах партийной организации в 2026 году», объявил о решении кадровой комиссии ЦК.

На выборы будут выдвинуты:

Ренат Сулейманов — второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ

Роман Яковлев — секретарь обкома партии

Глеб Черепанов — член ЦК Революционного комсомола КПРФ, бывший пресс-секретарь мэра (Анатолия Локтя во время его руководства городом – прим. ред).

Андрей Жирнов — кандидат в члены ЦК КПРФ

Выдвижение Глеба Черепанова, ранее занимавшего должность пресс-секретаря у Анатолия Локтя, свидетельствует о сохранении тесных связей в команде новосибирских коммунистов. Эксперты отмечают, что такой кадровый выбор может усилить позиции КПРФ в регионе за счёт узнаваемости кандидатов.

Выборы в Государственную Думу должны состояться в 2026 году, согласно конституционному графику. Подготовка к избирательной кампании уже началась в большинстве политических партий России.

Напомним, Анатолий Локоть ушёл в отставку с поста мэра Новосибирска в конце января 2024 года. В апреле этого же года был выбран новый глав города – Максим Кудрявцев.