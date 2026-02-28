82.76% -1.2
В Новосибирске введут режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения дома

В Новосибирске введут режим повышенной готовности в многоквартирном доме по адресу улица Панфиловцев, 65.

Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации 27 февраля.

По данным мэрии, несущие конструкции здания находятся в критическом состоянии, существует угроза их обрушения. В связи с этим запланировано расселение жильцов и проведение дополнительного технического обследования строения.

Управляющей компании поручат организовать постоянный мониторинг состояния аварийных элементов. До завершения расселения власти рассмотрят возможность предоставления гражданам помещений из маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда в порядке, установленном жилищным законодательством.

