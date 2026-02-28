В Новосибирске завершается сезон зимней охоты

Сегодня, 28 февраля, в Новосибирской области официально завершается зимний охотничий сезон.

Региональное министерство природных ресурсов напоминает охотникам о необходимости предоставить сведения о добытых животных в течение 20 дней после окончания действия разрешения. Несоблюдение сроков или отсутствие отчета приведет к отказу в выдаче нового разрешения на следующий год.

Министерство также отмечает рост цифровизации отрасли: с марта 2023 года по декабрь 2025 года новосибирцы оформили 22 801 электронное разрешение на отстрел водоплавающей дичи, что составляет 30 % от всех выданных документов.