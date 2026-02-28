В Новосибирской области стартует «Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции»

В марте в Новосибирской области пройдет акция «Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции».

В рамках мероприятия организуют лекции для разных категорий населения, включая онлайн-занятия, лекции для Школы приёмных родителей и обсуждения стигмы среди молодежи.

Для жителей доступны мобильные пункты экспресс-тестирования на ВИЧ и гепатит С с до- и послетестовым консультированием, а также информационные материалы и профилактические пакеты. Акция охватит Новосибирск, Мошково, Тогучин, Куйбышев, Маслянино и другие населённые пункты области.

По словам главного врача Маслянинской ЦРБ Алены Подорвановой, прошлогодняя акция вызвала активный отклик: в сельских пунктах одновременно посещало до 30 человек, что считается значительным показателем. График работы мобильных пунктов опубликован на сайте регионального Минздрава.