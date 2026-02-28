82.76% -1.2
Кинолог из Новосибирской области борется с агрессивной формой рака

Фото: Сиб.фм / Свердловский онкологический диспансер
Житель Новосибирска Роман Кучук борется с тяжёлой формой онкологического заболевания — эмбриональной карциномой, диагностированной после медицинской ошибки в 2023 году.

Болезнь дала метастазы в лёгкие и головной мозг. Мужчина прошёл шесть курсов химиотерапии и продолжает лечение.

Несмотря на состояние здоровья, в 2025 году он осуществил давнюю мечту и открыл собственную кинологическую школу. По словам семьи, проект стал для него не только работой, но и важным личным делом. В настоящее время развитием школы активно занимается его супруга Мария.

В конце декабря 2025 года состояние Романа резко ухудшилось: осложнения привели к тяжёлому кровоизлиянию в мозг, параличу и двухнедельной коме. После этого он смог восстановить самостоятельное дыхание и выйти из критического состояния. Сейчас Мария ухаживает за мужем и одновременно ищет возможности для консультаций в профильных медицинских центрах, рассчитывая на дальнейшую реабилитацию.

