Новосибирцы смогут наблюдать частные фазы лунного затмения 3 марта

Вечером 3 марта жители Новосибирска смогут наблюдать лунное затмение, однако полностью увидеть его не удастся.

В Сибири будет доступна лишь частная и полутеневая фазы, тогда как полное затмение смогут наблюдать на Дальнем Востоке.

По данным астрономов Новосибирский государственный университет, максимальная фаза, когда тень Земли полностью закрывает Луну и затмение достигает 115%, наступит в 18:33 по местному времени. Полная фаза продлится с 18:03 до 19:02, однако в этот период спутник ещё будет находиться за горизонтом. Восход Луны ожидается в 19:05, и к этому моменту полная фаза уже завершится, но диск останется в глубокой частной тени.

В зависимости от прозрачности атмосферы Луна может приобрести красноватый, бурый или сероватый оттенок. В нижней части диска будет заметен узкий светлый серп. При наличии дымки или пыли затемнённая часть может выглядеть менее выраженной. Полутеневая фаза завершится в 21:23, после чего Луна вновь станет яркой и привычной на вид.