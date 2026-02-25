Двойная пенсия, выплаты на детей и запрет иностранных слов: опубликованы нововведения с 1 марта-2026

С 1 марта 2026 года на территории Российской Федерации вступает в силу ряд важных законодательных инициатив, которые затронут множество сфер жизни граждан: от получения пенсий и пособий до порядка оплаты коммунальных услуг и оформления водительских прав. Эти нововведения направлены на улучшение качества жизни, повышение безопасности и защиту прав россиян.

Пенсии и социальные выплаты: прибавка к серебряному возрасту

С наступлением весны ожидается приятное изменение для пенсионеров, отметивших свое 80-летие в феврале 2026 года. Им будет автоматически назначена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии. С учетом январской индексации, которая составила 7,6%, эта сумма теперь достигнет 19 169,38 рубля ежемесячно. Важно отметить, что данная надбавка назначается бессрочно и не требует дополнительных заявлений со стороны пенсионера.

Аналогичная прибавка коснется и тех, кому в феврале была впервые установлена первая группа инвалидности. Фиксированная выплата будет увеличена на 9 584,69 рубля, достигнув той же суммы в 19 169,38 рубля. Перерасчет выплаты произойдет автоматически.

Единое пособие на детей: новый подход к учету алиментов

С 1 марта изменится методика расчета единого пособия на детей. Теперь при определении права на пособие и его размера, алименты будут учитываться исходя из среднерегиональной заработной платы, установленной Росстатом по итогам предыдущего года. Ранее в расчетах использовался минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который с начала 2026 года равен 27 093 рублям.

Данное изменение коснется случаев, когда алименты не установлены судебным решением. Если же решение суда имеется, то будут учитываться фактически назначенные суммы, указанные в нем.

Федеральный реестр беременных: новый инструмент поддержки

С 1 марта начнет функционировать федеральный реестр беременных. Создание данной базы данных является частью комплексных мер, направленных на повышение рождаемости в стране. Реестр будет содержать информацию о женщинах, вставших на учет по беременности, о применении репродуктивных технологий, а также сведения о ходе беременности, ее исходе и состоянии новорожденного.

Этот реестр позволит формировать детальную статистику о состоянии здоровья матерей и детей, выявлять группы риска и своевременно оказывать необходимую поддержку.

Онлайн-подписки: защита от неожиданных списаний

Важное нововведение для пользователей цифровых сервисов: с 1 марта интернет-сервисы лишаются права на автоматическое списание средств за подписки без явного подтверждения пользователя. Этот закон призван защитить граждан от нежелательных и неочевидных списаний, особенно когда подписка давно не используется.

Автоматическое списание будет признано незаконным в случаях, если:

Истек срок действия платежной карты или она была заменена, а новые реквизиты не были подтверждены.

Подписка была отменена пользователем.

Сервис не уведомил клиента о предстоящем продлении подписки заблаговременно.

Данные правила коснутся всех онлайн-платформ, включая стриминговые сервисы, образовательные приложения и другие ресурсы с регулярной оплатой.

Микрозаймы: биометрия как ключ к онлайн-кредитам

С 1 марта микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны использовать единую биометрическую систему (ЕБС) для идентификации клиентов при дистанционной выдаче займов. Без прохождения данной процедуры оформить онлайн-займ будет невозможно.

Первоначально это правило затронет МФО, выдающих займы физическим лицам на сумму до 1 миллиона рублей. Цель нововведения — минимизировать риски мошенничества и предотвратить оформление кредитов по поддельным или украденным документам.

Авиаперелеты: удобство для семей и новые правила задержек рейсов

Семьи с детьми до 12 лет получат приоритет при выборе мест в самолете. Авиакомпании будут обязаны предоставлять им возможность сидеть рядом без дополнительной оплаты.

Электронный посадочный талон от ныне официально приравнивается к бумажному, что позволит пассажирам предъявлять его с экрана смартфона.

Существенно меняются правила предоставления услуг при задержке рейсов:

Вода будет предоставляться через час после двух часов ожидания.

Горячее питание — через два часа после четырех часов ожидания.

Размещение в гостинице — после восьми часов ожидания днем или шести часов ночью.

Возврат авиабилетов: расширенные возможности

Список оснований для вынужденного возврата авиабилетов пополнится новыми пунктами. Теперь к уважительным причинам относятся:

Задержка рейса более чем на 30 минут.

Ранний вылет рейса.

Ошибка, допущенная перевозчиком.

Болезнь близкого родственника.

Кроме того, упрощен провог ручной клади – покупки из duty-free и детские коляски будут перевозиться на борту без дополнительных ограничений и взвешивания.

Водительские права: обновленные правила обучения

С 1 марта начнут действовать обновленные правила подготовки водителей, которые будут актуальны до 2032 года. Одно из ключевых изменений — увеличение обязательных часов практического вождения для категории «B» с 38 до 42 часов.

Теоретические занятия допускается проводить дистанционно с использованием специализированного программного обеспечения, которое будет фиксировать посещаемость и успеваемость. При этом автошколы смогут сохранить и традиционный формат обучения.

Дополнительные возможности обучения и новые правила дорожного движения

Кандидаты на получение категорий «C» и «D», а также водители такси смогут проходить обучение не только в автошколах, но и в таксопарках и профильных транспортных комбинатах.

Ключевым изменением в курсе первой помощи при ДТП станет добавление модулей, посвященных взаимодействию с участниками дорожного движения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Также будут введены правила использования электронных документов (цифровых прав и полиса ОСАГО), освещены вопросы опасного вождения. Эти меры призваны способствовать достижению целей по снижению смертности в ДТП.

Гостиничный бизнес: единые стандарты обслуживания

С 1 марта устанавливаются общие требования для всех средств размещения, включая отели, базы отдыха и кемпинги. Обязательным станет ожидание гостя в течение суток с момента запланированного заезда. При отмене бронирования правила возврата предоплаты будут стандартизированы.

Бронирование через агрегаторы будет возможно только для объектов, внесенных в единый реестр. При заселении, помимо паспорта, можно будет предъявить водительское удостоверение, использовать «Госуслуги» или мессенджер MAX.

Образование: целевые договоры для медиков и отмена дистанционного обучения

Будущие врачи-целевики будут обязаны отработать в регионе или медицинской организации, выдавшей направление на обучение, в течение определенного срока. В случае отказа от отработки выпускник будет обязан компенсировать затраты на обучение с учетом двойного штрафа. Аналогичная ответственность предусмотрена и для заказчика, не выполнившего обязательства по трудоустройству.

Также с 1 марта отменяется дистанционная форма обучения для медицинских и фармацевтических работников, что направлено на повышение качества их подготовки.

ЖКХ: перенос сроков оплаты и рассылки квитанций

С 1 марта изменяется срок оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь заплатить за жилье необходимо будет до 15-го числа следующего месяца (вместо 10-го). Соответственно, и квитанции будут рассылаться с 5-го числа (вместо 1-го). Эти изменения призваны синхронизировать сроки оплаты с датами получения заработной платы многими россиянами, что призвано снизить количество случаев образования задолженностей.

Интернет: новые правила управления российским сегментом

С 1 марта вступают в силу обновленные правила управления российским сегментом интернета. Они предоставляют Роскомнадзору право в определенных случаях централизованно управлять маршрутизацией трафика внутри страны и ограничивать взаимодействие с глобальной сетью. Данные нормы рассчитаны до 2032 года.

Вывески: требования к использованию русского языка

Магазины, кафе и рестораны должны будут привести свои вывески и указатели в соответствие с законом о русском языке. Основные надписи («вход», «выход», «открыто» и т.д.) должны быть продублированы на русском языке. Требование не распространяется на зарегистрированные товарные знаки.

Эти и другие изменения, вступающие в силу с 1 марта 2026 года, направлены на создание более безопасной, справедливой и комфортной среды для жизни всех граждан России.