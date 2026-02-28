Что изменится в пенсиях с 1 марта 2026: кому повезет получить повышенные выплаты

Март 2026 года принесет точечные, но важные изменения в пенсионном обеспечении для отдельных категорий граждан. Хотя очередной плановой индексации в этом месяце не будет, некоторые пенсионеры увидят в своих квитанциях заметную прибавку.

1. Прибавка к юбилею и по инвалидности

Наиболее существенное повышение с 1 марта ожидает граждан, отметивших в феврале 80-летний юбилей. Им автоматически, без заявлений, удвоится фиксированная выплата к страховой пенсии по старости.

После январской индексации на 7,6% фиксированная выплата в 2026 году составляет 9 584,69 рубля. С марта 80-летние пенсионеры будут получать её в двойном размере — 19 169,38 рубля ежемесячно.

Аналогичное увеличение (в два раза) положено и тем, кому в феврале впервые установили I группу инвалидности.

Доплата предоставляется только по одному основанию. Если пенсионер уже получает повышенную выплату как инвалид I группы, то по достижении 80 лет повторного удвоения не последует. Эта норма касается только получателей страховых пенсий, а не социальных или по потере кормильца.

2. Доплата за иждивенцев

С начала марта пересмотрят выплаты и у пенсионеров, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи. К ним относятся:

Дети, внуки, братья и сестры до 18 лет (или до 23 лет при очной форме обучения).

Совершеннолетние дети-инвалиды.

Размер надбавки зависит от числа иждивенцев:

За одного — 1/3 фиксированной выплаты (~3 195 руб.).

За двоих — 2/3 фиксированной выплаты (~6 390 руб.).

За троих и более — 100% фиксированной выплаты (~9 585 руб.).

Если право на доплату возникло уже после назначения пенсии, для её оформления нужно подать заявление в Социальный фонд с документами, подтверждающими нахождение иждивенца на содержании (свидетельства о рождении, справки об обучении, заключения МСЭ).

3. «Отложенная» индексация для уволившихся

Отдельная категория счастливчиков марта — пенсионеры, уволившиеся с работы в феврале 2026 года. С 1 марта они начнут получать пенсию в полном размере, со всеми индексациями, которые были «заморожены» за время их работы.

Как это работает: Перерасчет происходит автоматически с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Все пропущенные повышения будут учтены разом.

Где проверить: Актуальную информацию о накопленных пенсионных баллах и сумме выплат можно увидеть в выписке из лицевого счета на портале «Госуслуги».

График выплат на март 2026

Из-за праздничных дней график поступления денег на счета и карты изменится:

3 марта: Единое пособие для семей с детьми и беременных, выплата на первого ребенка до 3 лет, пособие по уходу до 1,5 лет для неработающих.

5 марта: Ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

6 марта (досрочно): Пособие по уходу до 1,5 лет для работающих родителей (обычно 8-го числа, но в 2026-м это праздничный день).

Для получателей выплат через «Почту России» доставка пенсий и пособий будет осуществляться с 3 по 25 марта согласно установленному графику работы отделений.

Март 2026 года станет месяцем целевой поддержки для наиболее уязвимых категорий пенсионеров — долгожителей, инвалидов I группы, лиц с иждивенцами и тех, кто только что завершил трудовую деятельность. Остальным получателям пенсий стоит ждать следующей плановой индексации, которая традиционно проходит в начале года.