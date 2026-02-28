Новосибирцам напомнили о новых запретах пропаганды наркотиков

Федеральный закон № 226-ФЗ вводит уголовную ответственность за повторную пропаганду наркотических средств и уточняет запреты на распространение соответствующей информации.

Федеральным законом от 8 августа 2024 года № 226-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации вводится новая статья 230.3. С 1 марта 2026 года она установит уголовную ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и наркосодержащих растений.

Ответственность наступит, если лицо в течение года дважды привлекалось к административной ответственности по статье 6.13 КоАП РФ и вновь совершило аналогичное нарушение, либо уже имеет судимость по новой статье и повторно допустило подобные действия.

Санкция предусматривает штраф от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, ограничение свободы. Максимальное наказание — лишение свободы до двух лет с возможным запретом занимать определённые должности или вести отдельные виды деятельности.

Одновременно вступит в силу обновлённая редакция статьи 46 закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». В ней уточняется перечень запрещённой к распространению информации, включая сведения о способах незаконного оборота, оправдание или представление употребления как приемлемого поведения, а также публикации о местах приобретения.

При этом ограничения не распространяются на художественные произведения, если такие сведения обоснованы жанром, на специализированные медицинские и фармацевтические издания, научные и учебные материалы, а также документы оперативно-разыскной деятельности и судебные материалы. С 1 марта распространение соответствующей информации без предусмотренной маркировки будет запрещено.