Осужденный за мошенничество экс-прокурор Новосибирска Ференец стал замглавы Оби

Бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец назначен заместителем главы администрации города Обь — начальником контрольно-правового управления.

Соответствующее решение подписал глава муниципалитета Сергей Синяев.

Ференец был задержан в ноябре 2020 года. Ему вменяли воспрепятствование предварительному расследованию и превышение должностных полномочий. Следствие полагало, что в 2017 году он мог участвовать в фальсификации уголовного дела в отношении предпринимательницы Натальи Васильевой. В материалах упоминалось заявление бывшего председателя совета директоров компании «Винап» Олег Яровой.

В марте 2024 года суд назначил Ференцу 2,5 года условно. Позднее он был освобождён от наказания в связи с истечением сроков давности.