США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Главное

Рано утром совместными силами Израиля и США нанесён массированный удар по территории Исламской Республики Иран. Операция, получившая кодовые названия «Рев льва» (Израиль) и «Эпическая ярость» (США), продолжается.

Ход операции

Цели ударов:

Поражено около 30 объектов по всей стране, включая Тегеран, Исфахан (где расположен крупный ядерный центр), пригород Тегерана Кередж и провинцию Керманшах.

Заявленные цели — ядерная и ракетная программы Ирана, военная инфраструктура, а также руководство страны.

По неподтверждённым данным Reuters, в результате ударов могли погибнуть министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

Источники сообщают, что удары были нацелены на высшее руководство, включая верховного лидера Али Хаменеи, которого, по некоторым данным, заранее вывезли в безопасное место.

Характер операции:

Удары наносятся с воздуха и с моря. США задействовали истребители и ракеты «Томагавк» с кораблей, включая авианосец USS Abraham Lincoln в регионе.

По данным CNN, США планируют серию нарастающих ударов с паузами для оценки ущерба.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция планировалась несколько месяцев и осуществляется в полной координации с американскими силами.

Заявления сторон

Израиль:

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операция направлена на недопущение создания Ираном ядерного оружия и должна создать условия для «смены власти» в стране. Он призвал иранский народ «сбросить иго тирании».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал удар «упреждающим» для устранения угрозы.

В Израиле полностью закрыто воздушное пространство, введён режим ЧС.

США:

Президент Дональд Трамп подтвердил участие США, заявив, что цель — защита американского народа и союзников. Он также призвал военных Ирана сложить оружие, пообещав им в этом случае неприкосновенность.

Трамп обратился к народу Ирана, заявив, что «час вашей свободы настал», и призвал иранцев «взять власть в свои руки» после завершения операции.

Иран:

Тегеран ответил масштабным запуском ракет и беспилотников по территории Израиля, а также по объектам в Бахрейне, ОАЭ, Катаре, Кувейте, Иордане и Саудовской Аравии, где расположены американские базы.

Сообщается о взрывах в Иерусалиме. Уровень интернета в Иране упал до 4%.

МИД Ирана осудил агрессию и призвал Совет Безопасности ООН принять срочные меры.

Международная реакция

Россия: МИД РФ назвал действия США и Израиля «опасной авантюрой», ведущей к катастрофе, и потребовал немедленно вернуть ситуацию в дипломатическое русло.

Великобритания: против дальнейшей эскалации, но подчеркнула, что Иран не должен получить ядерное оружие.

Франция: президент Эмманюэль Макрон призвал к срочному заседанию Совбеза ООН, заявив, что эскалация опасна для всех и должна прекратиться. Он призвал Иран к переговорам.

Ситуация продолжает стремительно развиваться. Конфликт грозит перерасти в полномасштабную региональную войну с непредсказуемыми последствиями.