В Новосибирской области подвели итоги работы МЧС в прошлом году

В Главном управлении МЧС по Новосибирской области прошёл учебно-методический сбор госинспекторов ГИМС. Руководитель ведомства Виктор Орлов подвёл итоги 2025 года и озвучил задачи на 2026 год.

За прошлый год на водоёмах региона погибли 45 человек — на 14% меньше, чем в 2024 году, при этом число происшествий с детьми сократилось на 25%. Положительная динамика связана с профилактическими мерами: межведомственными патрулированиями, рейдами с беспилотниками и акциями «Вода — безопасная территория» и «Ледоход».

Особое внимание летом уделялось диким пляжам, где выставляли мобильные посты и контролировали детей без присмотра. Всего инспекторы провели более 720 патрулирований, проверили свыше 3370 судов, привлекли к ответственности 849 судоводителей и оказали более 4420 госуслуг, включая электронную аттестацию.

Лучшим госинспектором округа признан Алексей Норит из Бердска, а региональный Центр ГИМС занял второе место в Сибири. В 2026 году ведомство сосредоточится на подготовке к паводку, открытии пляжей и усилении работы с муниципалитетами для предотвращения гибели людей на воде.