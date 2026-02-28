Военные действия на Ближнем Востоке: что делать туристам в Дубае

Обострение военного конфликта между Израилем, США и Ираном привело к резкому изменению ситуации на Ближнем Востоке. Закрытие воздушного пространства нескольких стран и ракетные атаки создали серьёзные сложности для туристов, в том числе для десятков тысяч россиян, находящихся в ОАЭ.

Что случилось на Ближнем Востоке?

28 февраля Израиль и США начали военную операцию «Рев льва» и «Эпическая ярость» против Ирана, нанеся удары по ядерным и военным объектам.

Иран ответил масштабным ракетным и дроновым ударом, часть целей находилась в Израиле. Сообщалось о срабатывании систем ПВО и взрывах в небе над Абу-Даби.

Закрыто воздушное пространство: Ирана, Израиля, Ирака, Иордании и частично других стран региона, включая ОАЭ. Это вызвало массовые отмены и задержки рейсов.

Как это влияет на туристов в Дубае?

Прямая военная угроза на территории ОАЭ оценивается как низкая. Однако ключевые риски для туристов сейчас — транспортный коллапс и логистические сбои. Власти Дубая и Абу-Даби призывают сохранять спокойствие, но усиливают меры безопасности.

Главные проблемы:

Авиакомпании вынуждены прокладывать длинные обходные маршруты, что ведет к переносам и отменам.

По опыту прошлых кризисов, если воздушное пространство закрывается полностью, вылет из региона может быть невозможен несколько дней или даже недель.

В случае внезапного открытия неба цены на билеты могут взлететь, а свободные места быстро закончатся.

Что делать туристам в Дубае прямо сейчас: пошаговая инструкция

Не поддавайтесь панике. Ситуация напряженная, но ОАЭ остается одной из самых безопасных стран региона с сильными системами обороны.

Следите за официальными источниками:

Регулярно проверяйте статус своего рейса на сайте перевозчика (Аэрофлот, S7, flydubai и т.д.) и в приложении. Подпишитесь на SMS-оповещения.

Следите за их сайтом и телеграм-каналом на предмет экстренных рекомендаций.

Позиция авиакомпаний и российских властей

Аэрофлот и другие российские перевозчики перевели рейсы в Дубай, Абу-Даби и Доху на удлиненные обходные маршруты. Время полета увеличилось на 1.5–3 часа. Часть рейсов временно отменяется или объединяется.

Росавиация и Минтранс РФ заявили, что маршруты заранее проработаны для безопасности. Приоритет — безопасность пассажиров.

Минэкономразвития и РСТ подтвердили, что рекомендации воздержаться от поездок в Израиль и Иран остаются в силе. Поток организованных туристов туда практически нулевой.

Если вылет невозможен: план действий