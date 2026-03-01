Известные новосибирцы по-разному отреагировали на возможную блокировку Telegram с 1 апреля

С 10 февраля 2026 года Роскомнадзор приступил к замедлению Telegram: у пользователей перестали загружаться медиафайлы, без сторонних программ сносно работают только текстовые сообщения. Несколько авторитетных СМИ со ссылкой на источники в РКН сообщили о том, что на уровне ведомство принято окончательное решение полностью заблокировать мессенджер на территории России. При этом были учтены возмущения z-сообщества и военных, которые активно используют Telegram. Какое-то время мессенджер будет работать в зоне СВО. Как именно это будет осуществлено технически, никем не уточнялось.

В связи с популярностью Telegram, каналы в котором заведены у подавляющего большинства представительств государственных институтов и органов власти, тема возможной блокировки сервиса коммуникации стала одной из обсуждаемой в России в целом и в Новосибирске в частности. В февраля Сиб.фм пообщался с многими известными персонами и поинтересовался их мнением. Приводим некоторые из них в этом материале.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь» заявил, что причиной возможной блокировки мессенджера Telegram на территории региона является систематическое нарушение российского законодательства.

«Причина наблюдаемых проблем в работе Telegram — несоблюдение требований законодательства Российской Федерации и отказ компании-оператора устранять выявленные нарушения. Информационная безопасность граждан для нас — абсолютный приоритет», — заявил министр.

Сергей Цукарь подчеркнул, что подобные меры, согласно статистике, ведут к снижению уровня интернет-мошенничества и повышению общей цифровой безопасности.

Сенатор от Новосибирской области и легендарный спортсмен Александр Карелин считает интересы государства важней интересов рядовых пользователей. Он поддержал блокировку в том случае, если владельцы Telegram не пойдут на встречу российским спецслужбам и выполнят их требования.

По словам Карелина, администрация Telegram отказывается блокировать противоправный контент и не предоставляет данные об источниках угроз государственной безопасности. «Они не блокируют, тем более не блокируют вредоносный контент, не дают возможности понять исходящие адреса, которые угрожают нашей, в том числе, и государственной безопасности», — привел сенатор позицию мессенджера.

Карелин допустил закрытие платформы, если та откажется работать в рамках российского права.

«Если они не согласны существовать в правовом поле — у нас только одна возможность призвать их к соблюдению закона. И соответственно, закрыть», — заявил он.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Константин Терещенко не то чтобы выступил ярым противником блокировки, но назвал ряд негативных последствий, к которым она может привести.

«Первое: замедление или отключение Telegram отразится на волонтерских группах, большая часть из которых создана и координируется в этом мессенджере, оказывая большую помощь фронту. Блокировка дезорганизует работу этих групп. Далее, большое количество бизнеса заточено под работу с площадкой Telegram (обмен данными, реализация, чат-боты различного функционала)», — сказал Терещенко.

Помимо этого политик отметил и неудобства для рядовых россиян, особенно пожилых, которым тяжело дается освоение чего-то нового.

Сиб.фм опросил депутатов и других фракций.

«Если рассуждать с точки зрения безопасности, всякого мошенничества через Телеграм и прочего, то нужно это как-то аккуратно предотвратить. С другой стороны, хотелось бы иметь достойную альтернативу. К сожалению, тот же Max оставляет желать лучшего, а новый мессенджер должен быть комфортным для всех», — говорит Александр Аверкин («Партия пенсионеров за социальную справедливость»).

«Мне очень жалко, что идёт блокировка Телеграм, потому что все уже привыкли работать с этим ресурсом: и дети, и взрослые, и пожилые. Это стало востребованным каналом коммуникации», — отметила Анна Терешкова («ЛДПР»).

«Считаю, что потенциальное замедление работы ТГ не своевременно и вредно, поэтому я категорически против замедлений, блокировок или ограничений в данной сфере», — считает Роман Яковлев («КПРФ»).

