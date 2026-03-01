В Новосибирске автоэксперт заявил, какие марки машин подорожают с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России ожидается очередной рост цен на ряд иномарок. Об этом Сиб.фм заявил автоэксперт Илья Франк, проанализировавший рыночные тенденции и данные от дилеров.

По словам специалиста, подорожание затронет в первую очередь автомобили, поставляемые через параллельный импорт, а также модели, сборка которых локализована в России, но с высокой долей импортных комплектующих.

Какие автомобили подорожают:

Популярные кроссоверы японских и корейских брендов (в частности, Toyota RAV4, Honda CR-V, Kia Sportage, Hyundai Tucson). Ожидается рост цен в среднем на 3-7%.

Европейские премиум-бренды (включая отдельные модели BMW, Mercedes-Benz, Audi). Прогнозируемая наценка составит от 5% до 10% в зависимости от комплектации.

Китайские автомобили среднего и высшего ценового сегмента, активно набирающие долю рынка. Их цена может увеличиться на 2-5%.

Основными причинами грядущего подорожания эксперт называет колебания курсов валют, рост стоимости логистики и увеличение таможенных расходов на отдельные группы товаров.

«Ситуация с цепочками поставок продолжает оставаться нестабильной. Мы видим, что большинство дилеров, работающих по схемам параллельного импорта, уже получили уведомления от поставщиков о корректировке оптовых цен. Эти изменения неминуемо отразятся на конечном потребителе уже в начале следующего месяца», — пояснил Илья Франк.

При этом эксперт отмечает, что автомобили, полностью собранные в России из локализованных компонентов, а также бюджетные китайские модели могут сохранить текущий ценовой уровень благодаря действующим государственным мерам поддержки.