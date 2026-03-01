Мэр Новосибирска Кудрявцев анонсировал строительство канатной дороги через Обь

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что запуск канатной дороги — соединяющей правый и левый берега Оби — значительно улучшит транспортную доступность микрорайона «Европейский берег», где проживают около 18 тысяч человек.

В пресс-центре мэрии сообщали, что муниципалитет рассматривает предложение потенциального инвестора о строительстве канатной дороги по концессионному соглашению. Пропускная способность нового объекта в одну сторону составит 1,5 тысячи пассажиров.

«Это необходимая транспортная развязка, которая, согласно предварительным расчетам, соединит станцию метро «Спортивная» с микрорайоном «Европейский берег». Если эта инфраструктура будет реализована, доступность микрорайона улучшится в соответствии с нормативными показателями», — отметил Кудрявцев в беседе с ТАСС.

Он добавил, что жители микрорайона смогут воспользоваться канатной дорогой для поездки до станции метро «Спортивная», откуда смогут добраться в любой другой район Новосибирска. Кроме того, мэр подчеркнул, что канатная дорога станет привлекательным туристическим маршрутом. «Одна из опор точно будет установлена на острове, что обеспечит великолепный панорамный вид на реку Обь и наши мосты», — добавил он.

Кудрявцев также отметил, что городские власти будут ориентироваться на опыт создания канатных дорог в других крупных российских городах. «В Москве, например, это Лужники, расположенные рядом со станцией метро Воробьевы горы. Это вызывает большой интерес как у туристов, так и у местных жителей», — заключил он.