82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 марта, 10:59
пробки
2/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
82.76% -1.2
сегодня
01 марта, 10:59
пробки
2/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
сегодня 09:05
общество

В Новосибирске модернизируют уличное освещение для безопасности пешеходов

Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В рамках программы «Безопасные школьные маршруты» в Новосибирске продолжается модернизация наружного освещения. Подробности рассказал мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

С начала года специалисты МБУ «ГЦОДД» заменили устаревшие натриевые светильники на современные светодиодные на пешеходных переходах по улице Коминтерна. Новое оборудование обеспечивает более ровное и яркое освещение, что улучшает видимость для водителей и пешеходов, а также снижает энергозатраты.

Кроме того, в рамках программы запланирована реконструкция линий освещения на улицах Семьи Шамшиных, Александра Невского, Планировочной и Степной, где будут установлены новые светодиодные светильники. В планах на 2026 год — создание новых линий наружного освещения на улицах Виталия Потылицына, Татьяны Снежиной (на участке от дома № 43 до дома № 9/4 по улице Виталия Потылицына) и на улице Танкистов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.