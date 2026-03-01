В Новосибирске модернизируют уличное освещение для безопасности пешеходов

В рамках программы «Безопасные школьные маршруты» в Новосибирске продолжается модернизация наружного освещения. Подробности рассказал мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

С начала года специалисты МБУ «ГЦОДД» заменили устаревшие натриевые светильники на современные светодиодные на пешеходных переходах по улице Коминтерна. Новое оборудование обеспечивает более ровное и яркое освещение, что улучшает видимость для водителей и пешеходов, а также снижает энергозатраты.

Кроме того, в рамках программы запланирована реконструкция линий освещения на улицах Семьи Шамшиных, Александра Невского, Планировочной и Степной, где будут установлены новые светодиодные светильники. В планах на 2026 год — создание новых линий наружного освещения на улицах Виталия Потылицына, Татьяны Снежиной (на участке от дома № 43 до дома № 9/4 по улице Виталия Потылицына) и на улице Танкистов.