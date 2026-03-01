В результате ракетной атаки убили главу Ирана Али Хаменеи

28 февраля Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. По информации ряда СМИ, ссылающихся на израильских чиновников, верховный лидер Ирана Али Хаменеи, погиб в результате ракетного удара по его резиденции.

Правительство Ирана заявило, что смерть верховного лидера «никогда не останется без ответа». Также государственное телевидение подтвердило информацию о гибели Хаменеи, а ранее сообщалось о смерти его дочери, зятя, внука и невестки. В стране объявлен 40-дневный траур и нерабочая неделя.

Израильский посол в США Иехиэль Ляйтер сообщил американским чиновникам, что Хаменеи был убит в ходе израильской операции, как передает журналист Axios Барак Равид. Удар по резиденции Хаменеи был нанесен рано утром 28 февраля.

Кроме того, в результате этой операции погибли секретарь Совета обороны Ирана адмирал Али Шамхани и командующий Корпуса стражей Исламской революции генерал-лейтенант Мохаммад Пакпур, сообщает иранское агентство IRNA.