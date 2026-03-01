Православные запреты на вторую неделю Великого поста в Новосибирске

В 2026 году вторая неделя Великого поста проходит с 2 по 8 марта. В это время верующим рекомендуется сосредоточиться на духовной работе, самопознании и стремлении к духовному совершенствованию. В материале расскажем вам о питании и запретах на эти дни.

Одобряемое РПЦ питание по дням в эту неделю:

Понедельник

В этот день допускается сухоядение: можно употреблять сырые овощи, фрукты, зелень, сухофрукты, орехи, мед, хлеб, соль и воду. Разрешено готовить салаты без заправки, овощное пюре в блендере и бутерброды с овощами.

Вторник

В этот день разрешены растительные блюда, приготовленные без масла: каши, овощные гарниры, супы. Например, можно приготовить картофель, запеченный в горшочках без масла, суп из фасоли или пшенную кашу с тыквой.

Среда

Продолжается сухоядение: разрешены сырые овощи, фрукты, орехи, мед и хлеб.

Четверг

Допускается употребление растительных продуктов, приготовленных без масла: каши, овощные блюда, грибы и супы. Термическая обработка может включать варку, тушение и приготовление на пару.

Пятница

Снова день сухоядения: сырые овощи, фрукты, орехи, мед и хлеб.

Суббота

Рекомендуется есть горячие блюда с минимальным добавлением растительного масла, включая каши, тушеные овощи и выпечку без яиц и молочных продуктов. Также допускаются горький шоколад, мед, сухофрукты и фруктовые соки.

Воскресенье

В этот день можно употреблять горячие блюда, приготовленные с растительным маслом, включая супы, каши и овощные блюда. Разрешается небольшое количество вина.

Что нельзя делать во вторую неделю Великого поста

Запрещается употребление продуктов животного происхождения, включая мясо, молочные продукты, сливочное масло, рыбу, яйца, белый хлеб и сдобную выпечку, а также алкоголь. Не рекомендуется приглашать посторонних людей в дом, кроме ближайших родственников, чтобы избежать шумных застолий.

Следует воздерживаться от шумных трапез и участия в светских праздниках и развлекательных мероприятиях. В дни сухоядения (понедельник, среда и пятница) запрещен прием термически обработанной пищи, включая вареные, жареные и печеные блюда. Однако разрешено пить черный, зеленый и травяной чай, а также травяные настои.