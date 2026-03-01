82.76% -1.2
сегодня 13:20
проиcшествия

В Новосибирске на улице Доватора на регулируемом переходе травмирован подросток

Фото: Сиб.фм
Водитель иномарки совершил наезд на школьницу.

28 февраля в Дзержинском районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадала несовершеннолетняя.

По информации ГАИ, около 11:50 водитель иномарки, мужчина 43 лет, двигался по улице Доватора и завершал проезд регулируемого перекрестка возле дома № 31А. В этот момент он совершил наезд на пешехода — девочку 2010 года рождения.

Школьница пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. После происшкствия еë доставили в медицинское учреждение. Врачи уточняют степень и характер полученных травм.

Обстоятельства происшествия и точная причина ДТП будут установлены в ходе проверки.

Ранее в Новосибирске водитель без прав получил пять лет колонии за смертельное ДТП.

Александра Моисеева
Журналист

