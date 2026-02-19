В Новосибирске водитель без прав получил пять лет колонии за смертельное ДТП

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП. Фигурантом дела стал Андрей Б., управлявший автомобилем, не имея водительских прав. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, его обвиняли в нарушении ПДД, которое повлекло смерть и тяжкий вред здоровью.

Трагедия произошла 1 июля 2024 года. Как установил суд, обвиняемый грубо нарушил правила дорожного движения. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой машиной. В салоне второго автомобиля находились водитель и двое пассажиров.

В результате аварии пассажирка встречного автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Водитель получил повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Суд признал Андрея Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 4 статьи 264 УК РФ. Приговором ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, осуждённый на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Суд также удовлетворил гражданский иск водителя, взыскав с виновника аварии 950 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Ещё за одним пассажиром автомобиля признано право на удовлетворение иска о возмещении материального ущерба, однако размер компенсации будет определен позднее в порядке гражданского судопроизводства. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.