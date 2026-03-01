В Новосибирске задержали 15 участников митинга против блокировки Telegram и фотографа Сиб.фм

Сергей Ощепков, выполнявший редакционное задание, сейчас в автозаке едет в отделении полиции.

1 марта в сквере у театра «Глобус» на 13.00 был запланирован митинг. Несмотря на аномальный для этой даты мороз, в акции пришло принять участие более дюжины человек. Происходящее освещал фотограф Сиб.фм Сергей Ощепков. Его и остальных пришедших задержали силовики, о чем он сообщил редакции из автозака.

«Везут в отделение МВД. Задержанных около 15 человек», — сказал Ощепков.

Сиб.фм обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД НСО. При получении ответа материал будет дополнен.

Отметим, что накануне Сиб.фм сообщал, что прокуратура предупредила заявителей о недопустимости митинга против блокировки Телеграм. Заявитель акции Сергей Крупенько не только заявил, обратное, но и обвинил главного редактор Сиб.фм в искажении информации. Сейчас Крупенько среди других задержанных находится в автозаке.