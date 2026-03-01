82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 марта, 13:04
пробки
2/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
82.76% -1.2
сегодня
01 марта, 13:04
пробки
2/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
сегодня 10:44
общество

В Новосибирске цены на полисы ДМС увеличились на 7-15%

Сиб.фм / сгенерировано AI
Подпишитесь на Telegram-канал

В 2026 году наблюдается ускорение роста цен на полисы добровольного медицинского страхования (ДМС), которые подорожали на 7-15% по сравнению с 2025 годом, сообщает издание «Коммерсантъ».

Причинами увеличения тарифов являются высокая динамика роста стоимости медицинских услуг, которая в 2025 году составила 10-12%, а по отдельным позициям превысила 15%. Также на цены влияют повышение ставки НДС до 22%, отказ страховщиков от сдерживания цен для удержания клиентов и рост медицинской инфляции, связанный с удорожанием медицинских услуг и лекарств.

По данным аналитиков, доля клиентов, снизивших страховое покрытие, возросла на 10% по сравнению с прошлым годом. В 2026 году «Эксперт РА» прогнозирует рост сегмента ДМС на 10-12%, что приведет к увеличению объема рынка до 360 миллиардов рублей. Этот рост будет обусловлен медицинской инфляцией, которая, по оценкам экспертов, может составить 10-13%.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.