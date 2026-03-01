В Новосибирск задерживается прибытие 10 авиарейсов 1 марта

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, 1 марта в Новосибирск задерживается 10 авиарейсов. Задержки внутренних рейсов составляют от получаса до двух часов, в то время как самолёты, выполняющие международные маршруты, опаздывают значительно больше.

Сегодня не прибудут в Новосибирск рейсы из Екатеринбурга, Москвы, Читы, Братска, Пекина, Нерюнгри, Петропавловска-Камчатского, Эльги и Дубая. Наибольшее опоздание наблюдается у рейса Фукуок-Новосибирск, который должен был приземлиться 28 февраля в 18:15, но ожидается только 1 марта в 10:10.

Также стоит отметить, что полёты в Эльгу и Дубай приостановлены, и все запланированные на 1 марта рейсы по этим направлениям отменены.

Сегодня стало известно, что рейс S7 из Новосибирска в Дубай, который приземлился на запасном аэродроме в Карачи, возвращается в Новосибирск.