В Новосибирске простились с известными ученым Владимиром Белеванцевым

26 февраля на 87-м году жизни ушел из жизни доктор химических наук, профессор и главный научный сотрудник Института неорганической химии СО РАН Владимир Иванович Белеванцев.

Владимир Иванович был выдающимся ученым, внесшим значительный вклад в развитие химической термодинамики и неорганической химии. Его монография «Исследование сложных равновесий в растворе» (1978) и докторская диссертация (1992), в которой он сформулировал основные понятия химической термодинамики, по праву могут соперничать с трудами таких великих ученых, как Гиббс, Вант-Гофф и Курнаков.

На протяжении своей долгой научной карьеры он опубликовал около 180 научных работ, охватывающих физическую химию, геохимию, электрохимию и другие области. Более тридцати лет он преподавал в Новосибирском университете, подготовив множество кандидатов наук.

Владимир Иванович был человеком с пламенной натурой, а его девиз «Наука – не работа, а образ жизни» отражал его философию жизни.

Светлая память о нем навсегда останется в сердцах его коллег, друзей и учеников. Мы выражаем соболезнования дочери Владимира Ивановича, Анне Владимировне Белеванцевой, а также его родным и близким.

Прощание с ученым состоялось 28 февраля. Профессор будет похоронен на Южном кладбище Новосибирска. Редакция Сиб.фм выражает искренние соболезнования всем родным, близким, коллегам и ученикам Владимира Белеванцева.