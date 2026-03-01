В Новосибирске работодатели получили право направлять сотрудников к психиатру

С 1 марта этого года работодатели могут направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование, если в ходе медосмотра у работника будут выявлены признаки психического расстройства. Результаты освидетельствования могут стать основанием для временного признания сотрудника неспособным выполнять определенные виды работ.

Эксперты объясняют нововведение заботой о психическом здоровье работников. Эти изменения стали возможны благодаря приказу Минтруда РФ, изданному в августе 2025 года, и статье 220 Трудового кодекса Российской Федерации.

С 1 марта 2026 года в России также вступят в силу изменения, позволяющие работодателям направлять сотрудников на обязательное психиатрическое освидетельствование при выявлении подозрительных признаков психических расстройств в ходе плановых медосмотров. Важно отметить, что это не касается принудительной госпитализации, а направлено на проверку способности работника выполнять свои обязанности.

Основные моменты: