сегодня
01 марта, 10:59
пробки
2/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
сегодня 08:49
общество

В Новосибирске работодатели получили право направлять сотрудников к психиатру

С 1 марта этого года работодатели могут направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование, если в ходе медосмотра у работника будут выявлены признаки психического расстройства. Результаты освидетельствования могут стать основанием для временного признания сотрудника неспособным выполнять определенные виды работ.

Эксперты объясняют нововведение заботой о психическом здоровье работников. Эти изменения стали возможны благодаря приказу Минтруда РФ, изданному в августе 2025 года, и статье 220 Трудового кодекса Российской Федерации.

С 1 марта 2026 года в России также вступят в силу изменения, позволяющие работодателям направлять сотрудников на обязательное психиатрическое освидетельствование при выявлении подозрительных признаков психических расстройств в ходе плановых медосмотров. Важно отметить, что это не касается принудительной госпитализации, а направлено на проверку способности работника выполнять свои обязанности.

Основные моменты:

  • Направление возможно только при наличии подозрительных признаков, выявленных врачами во время медосмотра.
  • Это касается профессий, связанных с безопасностью, таких как водители, машинисты, педагоги, медики и работники в опасных производствах.
  • Врач-психиатр проведет обследование, и в случае подтверждения диагноза сотрудника могут временно отстранить от работы или перевести на другую должность.
  • Цель нововведения — обеспечение безопасности и здоровья работников, а не «карательная психиатрия», как отмечают эксперты.
