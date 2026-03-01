Рейс S7 Новосибирск - Дубай вылетел из Карачи обратно в Новосибирск

Рейс S7 из Новосибирска в Дубай, который приземлился на запасном аэродроме в Карачи, сейчас возвращается в Новосибирск, сообщили в авиакомпании S7 ("Сибирь").

"Рейс S7 5785 вылетел из Карачи (Пакистан) и направляется в Новосибирск. Ожидаемое время прибытия в аэропорт Толмачево — 10:15 по местному времени (14:15 по московскому времени)", — указано в сообщении.

Для пассажиров, ожидающих вылета в Карачи, авиакомпания предоставила горячее питание и напитки.

В то же время, в субботу США и Израиль провели серию атак на объекты в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. Иран ответил ракетными ударами по израильским территориям и военным объектам США на Ближнем Востоке.

На фоне обострения ситуации в регионе ряд ближневосточных стран объявили о закрытии и ограничении воздушного пространства, сообщает Росавиация. Российские авиакомпании вносят изменения в свои расписания.