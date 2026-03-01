В Новосибирске агроном Шубина назвала зелень для выращивания на подоконнике

Для домашнего огорода лучше всего подойдут руккола и салат.

Выращивать свежую зелень на подоконнике в квартире – вкусное и полезное хобби для домохозяек и любителей здорового питания. Агроном Людмила Шубина рассказала Сиб.фм о том, какие растения можно добавить в маленький «зеленый огород» прямо у себя дома.



«Можно ли выращивать зелень на подоконнике дома? Да, конечно можно!», – заявила Шубина.



По её словам, для этих целей лучше всего подойдет салат руккола, кресс-салат, петрушка, укроп и другие доступные виды зелени.

Уточним, что при выборе растений для таких целей следует ориентироваться на свои вкусовые предпочтения в еде и ароматах – некоторые виды зелени имеют специфичный запах, из-за чего их нахождение в квартире может приносить дискомфорт.



