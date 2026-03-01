Новосибирский психолог объяснила популярность кошек в России

Россия заняла первое место в мире по доле домохозяйств с кошками.

По данным Seasia.co, 59% семей держат хотя бы одного кота. Для сравнения, в Индонезии этот показатель составляет 47%, на Филиппинах — 43%, в Таиланде — 42%. Даже в США, где насчитываются десятки миллионов владельцев кошек, доля таких семей ниже. Информацию привёл пресс-центр Новосибирский государственный педагогический университет.

Кандидат психологических наук, доцент НГПУ Татьяна Валентиновна Белашина объясняет популярность кошек их сочетанием независимости и способности формировать прочную эмоциональную связь с человеком. По её словам, кошка ассоциируется с теплом и уютом, вызывает чувство умиления и стремление к тактильному контакту.

Исследования также указывают, что владельцы кошек реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мурлыканье в диапазоне 20–140 Гц связывают со снижением стресса и благоприятным воздействием на восстановительные процессы организма.

Особое значение кошки имеют в семьях с детьми. Общение с питомцем помогает ребёнку учиться уважать границы, развивает ответственность и эмпатию. В условиях городской жизни кошка остаётся удобным и эмоционально значимым спутником: не требует выгула, легче переносит одиночество и при этом сохраняет близость с хозяином.