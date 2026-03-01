В Новосибирске опубликованы нововведения для водителей с 1 марта-2026

С 1 марта 2026 года вступают в силу обновленные программы подготовки водителей.

Приказ Минпросвещения рассчитан на шесть лет и формально закрепляет возможность дистанционного изучения части теории. При этом модули по первой помощи и практические занятия по теоретическим дисциплинам сохраняют очный формат. Общее число программ сокращается с 62 до 47, часть направлений переводится в формат переподготовки для открытия новых категорий. Для категории B увеличивается объем практики на два часа. Обучение допускается не только в автошколах, но и на базе транспортных компаний, включая таксопарки.

С этой же даты начинает действовать закон о локализации такси, ранее подписанный Владимир Путин. Для включения автомобиля в региональный реестр потребуется либо подтверждение уровня локализации не ниже установленного порога, либо выпуск в рамках специнвестконтракта, заключенного в 2022–2025 годах. Для ряда территорий предусмотрены отсрочки: в отдельных регионах ограничения начнут действовать позже. Минпромторг подготовил перечень моделей, соответствующих требованиям, его утверждение ожидается на уровне правительства.

19 марта запланировано квартальное обновление справочников средней стоимости запчастей и нормо-часов, применяемых при расчете выплат по ОСАГО. Эти показатели напрямую влияют на размер компенсации после ДТП.

На рынке автомобилей возможна корректировка цен. Участники отрасли не ожидают резкого пересмотра рекомендованных прайсов, однако отдельные модели могут подорожать из-за ограниченного предложения. Дополнительное влияние оказывают индексация утилизационного сбора и налоговые изменения. Рост, по оценкам дилеров, может составить несколько процентов.

Сервисное обслуживание также прибавит в цене. Стоимость планового ТО весной может увеличиться примерно на 10% на фоне инфляции и роста затрат на эксплуатацию оборудования. Сезонная смена шин, по прогнозам участников рынка, подорожает на 10–20% и более по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, с 1 марта Минздрав уточняет порядок психиатрического освидетельствования работников отдельных специальностей с повышенной ответственностью, включая водителей общественного транспорта. При выявлении признаков возможного расстройства в ходе периодического медосмотра работодатель будет обязан направить сотрудника на дополнительную экспертизу.