В Новосибирске климатолог заявил об аномальном снегопаде на март-2026

После одной из самых суровых зим в истории Новосибирска, когда температура опускалась до -53°C, климатолог предупреждает о новых погодных аномалиях. По прогнозам, март станет месяцем затяжных снегопадов, что нетипично для начала метеорологической весны.

Климатолог Алексей Непомнящих обратил внимание на данные метеомоделей, указывающие на стабильное понижение температур и обильные осадки в виде снега в первой половине марта.

Прогноз на 1 марта обещает -31°C. Далее, 2 марта -16°C, 3 марта -11°C, 4 марта -4°C, 5 марта -2°C. Особую тревогу вызывают дни после 9 марта: прогнозируются снегопады почти каждый день, а температура воздуха будет в районе -7...-12°C.

«Если текущие прогнозы подтвердятся, март 2026 года станет уникальным за последние десятилетия, — отмечает Алексей Непомнящих в интервью Сиб.фм. — Мы можем наблюдать ситуацию, когда снежный покров не будет таять, а, напротив, начнет увеличиваться. Это создаст дополнительную нагрузку на коммунальные службы города».

Эксперт также добавил, что причиной подобных аномалий является общая нестабильность климатической системы региона, которая проявилась этой зимой рекордными морозами и снегопадами, вдвое превысившими норму.