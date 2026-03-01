Новосибирцам напомнили главные изменения в сфере финансов с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу сразу несколько законов, которые напрямую затронут кошелёк каждого гражданина. Запрет на списание денег за забытые подписки, обязательная биометрия при онлайн-займах, новый порядок расчёта алиментов и оценка доходов только по официальным данным — рассказываем, как государство одновременно ужесточает контроль над финансовым рынком и усиливает защиту потребителей.

Пенсии и социальные выплаты

Пенсионеры, которым в феврале 2026 года исполнилось 80 лет, начнут с 1 марта получать двойную фиксированную выплату к страховой пенсии — 19 169,38 рубля в месяц (плюс 9 584,69 руб. к прежней сумме). Та же надбавка полагается гражданам, которым в феврале впервые установили I группу инвалидности — перерасчёт происходит автоматически, без заявления.

С 1 марта алименты при расчёте единого пособия для семей с детьми будут считать не от МРОТ (27 093 руб.), а от средней зарплаты по региону за прошлый год по данным Росстата. Это затронет семьи, где один из родителей уклоняется от выплат: государство будет считать, что ребёнок получает больше, и может отказать в пособии.

Онлайн-подписки и автосписания

С 1 марта онлайн-сервисам запрещено списывать деньги за подписку, если:

• ​пользователь отвязал карту от аккаунта,

• официально отменил подписку,

• сервис заранее не предупредил об автоматическом платеже.

Под действие закона попадают стриминговые сервисы, онлайн-кинотеатры, облачные хранилища, игровые и образовательные платформы. Сервисы обязаны размещать понятную инструкцию по отмене и уведомлять о предстоящем списании заранее.

Микрозаймы и МФО

Микрофинансовые компании (МФК) при выдаче займа онлайн теперь обязаны идентифицировать заёмщика через Единую биометрическую систему (лицо и голос). Если биометрия не сдана — онлайн-займ не выдадут; в офисе МФО биометрия по-прежнему не нужна.

Введён период охлаждения: если гражданин погасил заём с полной стоимостью выше 100% годовых, следующий он сможет взять не раньше, чем через 4 дня. МФО обязаны перед каждой новой выдачей запрашивать актуальную кредитную историю заёмщика.

Часть МФК уже меняет статус на МКК, чтобы выиграть ещё год до обязательного введения биометрии — для таких клиентов в ближайшее время ничего не изменится.

Оценка платёжеспособности в банках

С 1 марта все банки при рассмотрении заявок на кредит будут использовать только официальные доходы — данные из ФНС и СФР через систему «Цифровой профиль гражданина». Неподтверждённые доходы «со слов» заёмщика учитываться не будут. Запрос и ответ системы занимают не более одной минуты.