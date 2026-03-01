Скандальный новосибирский бизнесмен Евгений Богорад отправился добровольцем на СВО из СИЗО

Известный новосибирский предприниматель Евгений Богорад отправился добровольцев в зону специальной военной операции. Эту информацию Сиб.фм подтвердили два несвязанных друг с другом источников из разных государственных структур.

Евгений Богорад был переведен в зону СВО из следственного изолятора, где он находился по делу, связанному с новосибирским аквапарком. В сентябре 2024 года Лефортовский суд в Москве приговорил его к полтора года содержания под стражей.

Адвокаты Богорада многократно пытались добиться изменения меры пресечения на домашний арест, указывая на то, что бизнесмен постоянно проживает в Московской области, прописан в Москве, имеет двоих несовершеннолетних детей и обладает высшим образованием. Также они подчеркивали ухудшение его здоровья и наличие хронических заболеваний, требующих регулярного медицинского наблюдения. Устинов, в свою очередь, также является отцом маленького ребенка.

Основной довод защиты заключался в том, что предъявленные обвинения связаны с их профессиональной деятельностью и не требуют содержания под стражей. Однако суд пришел к выводу, что существует риск их побега или давления на участников расследования, в связи с чем просьбы о смягчении меры пресечения были отклонены. Несколько жалоб адвокатов остались без удовлетворения.

Согласно новому законодательству, участие в боевых операциях может стать основанием для приостановления уголовного преследования или освобождения от ответственности. В сентябре 2024 года был принят закон, уточняющий порядок приостановления дел в отношении лиц, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ в период специальной военной операции.

Напомним, что в 2019 году Центральный районный суд Новосибирска признал Богорада виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приготовлении к преступлению, назначив ему условный срок в 5,5 лет и штраф в 500 тысяч рублей, что позволило ему избежать ареста.

По версии следствия, с 2006 по 2009 годы Богорад, руководя преступной группой, похитил около 238 миллионов рублей, используя фиктивные договоры на аутсорсинг, охрану и юридические услуги. В течение восьми лет он скрывался за границей, в 2017 году вернувшись в Новосибирск.

В июне 2024 года Богорад был задержан и обвинен в мошенничестве, связанном с долгом в 300 тысяч долларов, который он якобы не собирался возвращать. В октябре 2024 года его доставили в Москву для проведения следственных действий после ареста Александра Попелюха, бывшего заместителя главы Агентства по страхованию вкладов. Связь между ними была подтверждена перепиской, найденной при задержании Богорада, что стало основанием для возбуждения уголовных дел, связанных с деятельностью аквапарка.