82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 марта, 13:04
пробки
2/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
82.76% -1.2
сегодня
01 марта, 13:04
пробки
2/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
сегодня 11:23
общество

Март в Новосибирской области начался с аномальных морозов до -39 градусов

Сиб.фм / сгенерировано AI
Подпишитесь на Telegram-канал

1 марта в Новосибирской области ожидаются сильные морозы, температура воздуха в отдельных районах опустилась до -39 градусов. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупредили о гололедице, изморози и температурных показателях в диапазоне от -29 до -34 градусов. Морозы будут сохраняться до середины первой недели весны.

Также было выпущено предупреждение о аномальных морозах для Томской области и Алтайского края, где температура может опускаться ниже -35 градусов, в некоторых местах — ниже -40. В Новосибирской области ожидаются аналогичные температурные условия, однако морозы будут нестабильными, и температура будет значительно колебаться в течение дня.

Уже 2 марта при сохранении ночных морозов дневная температура немного повысится до -15, -20 градусов. На вторник и среду ночные температуры будут колебаться от -27 до -24 градусов, а днём ожидается прогревание до -6, -3. Существенные изменения в атмосферных процессах метеорологи прогнозируют после 4 марта.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.