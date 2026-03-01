Март в Новосибирской области начался с аномальных морозов до -39 градусов

1 марта в Новосибирской области ожидаются сильные морозы, температура воздуха в отдельных районах опустилась до -39 градусов. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупредили о гололедице, изморози и температурных показателях в диапазоне от -29 до -34 градусов. Морозы будут сохраняться до середины первой недели весны.

Также было выпущено предупреждение о аномальных морозах для Томской области и Алтайского края, где температура может опускаться ниже -35 градусов, в некоторых местах — ниже -40. В Новосибирской области ожидаются аналогичные температурные условия, однако морозы будут нестабильными, и температура будет значительно колебаться в течение дня.

Уже 2 марта при сохранении ночных морозов дневная температура немного повысится до -15, -20 градусов. На вторник и среду ночные температуры будут колебаться от -27 до -24 градусов, а днём ожидается прогревание до -6, -3. Существенные изменения в атмосферных процессах метеорологи прогнозируют после 4 марта.