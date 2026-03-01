82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 марта, 13:04
пробки
2/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
82.76% -1.2
сегодня
01 марта, 13:04
пробки
2/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
сегодня 11:07
Авто

В Новосибирске водитель «Кадилак Эскалейд» сбил школьницу на «зебре»

Подпишитесь на Telegram-канал

28 февраля 2026 года в 11:50 на территории Дзержинского района Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля «Кадилак Эскалейд», мужчина 1982 года рождения, завершал проезд регулируемого перекрестка у дома 31А по улице Доватора, когда совершил наезд на пешехода, девочку 2010 года рождения, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска.

В результате инцидента девочка была доставлена в медицинское учреждение, характер ее травм в настоящее время уточняется.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.