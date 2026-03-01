В Новосибирске обновят освещение на школьных маршрутах

Модернизация освещения сделает дорогу к школам безопаснее.

В Новосибирске продолжается реализация проекта «Безопасные школьные маршруты», направленного на повышение безопасности детей по пути в учебные заведения. Мэр города Максим Кудрявцев сообщил в своих социальных сетях о текущих работах по модернизации наружного освещения.

С начала года сотрудники МБУ «ГЦОДД» провели замену старых натриевых ламп на современные светодиодные системы на пешеходных переходах улицы Коминтерна. Новые светильники дают более чёткий и равномерный свет, улучшая видимость в тёмное время суток и для автомобилистов, и для пешеходов. При этом они потребляют меньше электроэнергии, что снижает расходы на содержание инфраструктуры.

В ближайшие месяцы модернизация затронет улицы Семьи Шамшиных, Александра Невского, Планировочную и Степную — там обновят линии освещения и установят светодиодные приборы.

Планы на 2026 год включают строительство новых объектов наружного освещения на улицах Виталия Потылицына, Татьяны Снежиной (участок между домами №43 и №9/4 по улице Виталия Потылицына) и Танкистов.

Ранее в Новосибирске обновили 50 километров дорог.