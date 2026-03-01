Мощная волна магнитных бурь ударит в Новосибирске в марте

Первый весенний месяц начнется с повышенной солнечной активности. Серия геомагнитных возмущений ожидается уже в первую неделю марта 2026 года.

График магнитных бурь на первую неделю марта 2026:

1-2 марта: Нестабильная геомагнитная обстановка. Магнитное поле Земли будет возмущенным, возможны отдельные периоды, классифицируемые как слабая буря (уровень G1).

3-4 марта: Ожидается магнитная буря уровня G2 (умеренная). Это событие станет следствием выброса корональной массы (CME), который Солнце произвело несколькими днями ранее.

С 5 марта: Обстановка начнет постепенно стабилизироваться, но фоновая возмущенность может сохраняться до середины недели.

Магнитная буря уровня G2 является заметным, но не рекордным событием. Ее основные возможные последствия:

Для техники: Возможны сбои в работе энергосистем в высоких широтах, незначительные нарушения спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС) и радиосвязи. Космонавтам на МКС могут рекомендовать воздержаться от выходов в открытый космос.

Для природы: Высока вероятность наблюдения ярких полярных сияний. В период пика бури аврора может быть видна не только в приполярных областях, но и на более южных широтах, вплоть до 50-55 градусов (включая среднюю полосу России при ясной погоде).

Для здоровья (мнение врачей): Специалисты напоминают, что реакция на геомагнитные возмущения индивидуальна. Наиболее чувствительные люди (с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническими мигренями, повышенным артериальным давлением) в дни бури могут испытывать: