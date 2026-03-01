«Обыскали, сидим в подвале». В Новосибирске фотокорреспондент рассказал подробности задержания на митинге против блокировки Telegram

Фотокорреспондент Сиб.фм Сергей Ощепков задержан силовиками сегодня, 1 марта, во время митинга против блокировки мессенджера Telegram в сквере у театра «Глобус».

Находясь в автозаке по пути в отделение полиции, Сергей Ощепков успел связаться с редакцией и рассказать о произошедшем.

«Оградили парк, стал записывать видео перед ленточкой, подошла полиция, выбежал ОМОН. Я показал удостоверение фотокорреспондента — не помогло. 16 человек задержаны включая меня. Обыскали. Везут в отделение МВД», — сообщил Ощепков.

Позже фотокорреспондент вышел на связь и рассказал, что задержанных доставили в отделение полиции «Центральный» и поместили в подвальное помещение.

«Сидим в подвале, очень плохо ловит связь. Сказали, сейчас будут составлять на всех протокол задержания, и мы должны дать объяснения», – говорит Ощепков.

По его словам, в числе задержанных находится и заявитель акции Сергей Крупенько, который накануне обвинил главного редактора Сиб.фм в искажении информации о предупреждении прокуратуры о недопустимости проведения митинга.

Накануне, 28 февраля, Сиб.фм сообщал, что прокуратура Новосибирской области признала запланированную акцию незаконной и предупредила организаторов о недопустимости её проведения. Однако заявитель, Сергей Крупенько, опроверг эту информацию, заявив, что уведомление было подано в установленном порядке.

Редакция Сиб.фм направила официальный запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области с требованием дать комментарий по факту задержания фотокорреспондента, выполнявшего профессиональные обязанности. При получении ответа материал будет дополнен.