сегодня 15:47
проиcшествия

В Новосибирской области произошло 12 пожаров за сутки

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Из-за одного из возгораний погиб человек.

В МЧС Новосибирской области подвели итоги происшествий за сутки. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В Новосибирской области за минувшие сутки произошло двенадцать случаев возгораний, один из которых привёл к гибели человека.

На водных объектах региона чрезвычайных происшествий не зафиксировано — обстановка там оставалась спокойной.

Также спасатели приняли участие в ликвидации последствий единственного за сутки дорожно-транспортного происшествия, в котором травмы получил один человек.

Ранее в Новосибирске потушили 10 пожаров за сутки.

Александра Моисеева
Журналист

