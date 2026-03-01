82.76% -1.2
сегодня
01 марта, 18:43
пробки
2/10
погода
-23°C
курсы валют
usd 77.27 | eur 91.29
сегодня 17:09
общество

В Новосибирске поднялись тарифы на коммунальные услуги

Фото: Сиб.фм
По данным Новосибирскстата, в январе 2026 года индекс цен на коммунальные услуги в Новосибирске продемонстрировал рост по сравнению с предыдущим месяцем.

Наибольшее повышение коснулось газоснабжения и отопления, где цены выросли на 1,7% и составили 101,7% от уровня декабря 2025 года.

Электроэнергия в квартирах с электроплитами при минимальном объеме потребления подорожала на 1,5%, составив 101,5%.

Водоотведение и горячее водоснабжение также показали рост цен на 1,2% каждая, достигнув индекса 101,2%.

Изменения в тарифах на обращение с твердыми коммунальными отходами не зафиксированы, индекс остался на уровне 100,0%.

Незначительное снижение цен произошло только по статье холодного водоснабжения, где индекс составил 98,5% от уровня предыдущего месяца.

Александр Борисов
журналист

